Малечу привітали з св. Миколаєм

Київ. 19 грудня. УНІАН. У київській мерії привітали дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин з Днем Святого Миколая.

Як повідомляє прес-служба Киїської міської держадміністрації, дітей вітав особисто голова КМДА Олександр ПОПОВ. Під час урочистого концерту, який відбувся у Колонній залі міськадміністрації, він побажав маленьким киянам радості у новому році, щастя та здійснення усіх заповітних мрій і бажань.

“Я переконаний, що серед вас сьогодні є майбутні футболісти нашого київського “Динамо”, відомі спортсмени та актори, політики. Я бажаю, щоб здійснювалися усі ваші великі, і навіть найменші бажання, нехай Святий Миколай завжди оберігає вас, дарує тепло і радість”, - сказав О.ПОПОВ.

Під час свята усі дітки отримали у подарунок від столичної влади солодощі та книжки.

Малюків розважали танцями і піснями, казковими історіями та інтерактивними іграми.