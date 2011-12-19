20 грудня о 14.30 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка та фонда Олександра Кардакова "Освітні ініціативи" відбудеться прес-конференція щодо

старту конкурсу інноваційних проектів серед молоді "СтратегіЯ".

Найкращі інноваційні та креативні пропозиції почнуть запроваджуватися у місті вже з наступного року. Заявки на участь приймаються з 20 грудня, а підсумки будуть підбиті у середині квітня, після чого

почнеться реалізація самих проектів.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, кімната 514

Акредитація за телефонами: 279-45-83, 279-24-11, 279-93-42, 050 152-54-55 (смс)