Прес-конференція щодо старту конкурсу інноваційних проектів серед молоді
12:37, 19 грудня 2011Київ
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20 грудня о 14.30 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка та фонда Олександра Кардакова "Освітні ініціативи" відбудеться прес-конференція щодо
старту конкурсу інноваційних проектів серед молоді "СтратегіЯ".
Найкращі інноваційні та креативні пропозиції почнуть запроваджуватися у місті вже з наступного року. Заявки на участь приймаються з 20 грудня, а підсумки будуть підбиті у середині квітня, після чого
почнеться реалізація самих проектів.
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, кімната 514
Акредитація за телефонами: 279-45-83, 279-24-11, 279-93-42, 050 152-54-55 (смс)
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