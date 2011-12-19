Київ. 19 грудня. УНІАН. У Києві горіло приміщення непрацюючого цеху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, сьогодні, 19 грудня о 00 год. 12 хв. до ГУ МНС України в м.Києві надійшла інформація про пожежу за адресою вул. Фрунзе, 35.

Уже через 7 хвилин перші підрозділи пожежно-рятувальної служби прибули на місце виклику. Як з’ясувалося, горіла покрівля непрацюючого цеху на площі 300 квадратних метрів (загальна площа покрівлі 1200 кв. м). Займання спричинило сильне задимлення, дим виходив з-під покрівлі. Виникла загроза розповсюдження полум’я на розташовані поряд будівлі.

Було оголошено підвищений ранг пожежі і до місця події попрямували додаткові пожежні підрозділи. Щоб дістатися до самих осередків пожежі та не допустити розповсюдження полум’я, рятувальники задіяли автодрабину та колінчатий підйомник.

Пожежу вдалося ліквідувати о 01 год. 27 хв.

Внаслідок пожежі згоріли та розібрані дерев’яні конструкції покрівлі площею 400 кв. метрів.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі підраховуються збитки та з’ясовуються остаточні причини пожежі.