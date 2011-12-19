Варіант головної новорічної ялинки-2013 придумають кияни

Київ. 19 грудня. УНІАН. Влада столиці запропонує киянам самим обрати варіант головної новорічної ялинки-2013.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеного засідання колегії КМДА голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

«Що стосується подальших наших кроків, то я запропонував таку тему і хотів би вже сьогодні це доручити нашим службам і перш за все – вам, Леоніду Михайловичу (НОВОХАТЬКУ, заступнику голови КМДА – УНІАН). Я думаю, що після проведення новорічних свят ми обов’язково запропонуємо киянам висловити своє бачення новорічної ялинки-2013. Маю на увазі наступного року. Провести відповідний конкурс за декілька місяців, визначити переможців, мотивувати переможців, як ми це інколи робимо», - сказав О.ПОПОВ.

Він вважає, що конкурс має бути завершений вже десь у березні, щоб за дев’ять місяців, що залишаться до свята зустрічі Нового року, замовити та виготовити нову ялинку, якщо мова йтиме про штучну.

«Чи може ми повернемося до якихось інших варіантів. Я зараз бачу багато сюжетів про Ватикан, що там українська ялинка з Карпат представлена. Може, такий варіант нам треба вибирати і пожертвувати однією ялинкою (живою – УНІАН) для Києва», - також додав голова КМДА.

Повертаючись до новорічної ялинки-2012, О.ПОПОВ підкреслив, що все ж вважає правильним, що столиця відмовилася від знищення чергових 450 ялинок, які щорічно вирубувалися для головної ялинки країни. При цьому він також звернув увагу на існуючі обмеження, які виникли при встановленні штучної ялинки. Зокрема, через те, що вона сягає 40 м заввишки, її довелося робити саме у формі конуса, і це є технічною вимогою. «Ми пішли на певні експерименти, тому що штучна ялинка – це непроста тема, це певні обмеження в можливостях…», - зазначив керівник КМДА.

Щодо оформлення ялинки, то, за його словами, хотілося поєднати і сучасність, і вимоги, зважаючи, що ялинка штучна. І при цьому зберегти український колорит, а також підтримати тему Євро-2012.

На сьогоднішній день, як було поінформовано на колегії, вже є всі дозволи, необхідні для експлуатації головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності. О 14.00 планується провести пробний пуск засвічення вогнів на ній. О.ПОПОВ звернув увагу, що вперше ялинку будуть прикрашати, крім світлодіодних гірлянд, плазмові екрани. На цих екранах будуть зображення українських орнаментів з різних регіонів країни, і зараз проводиться робота щодо написання відповідних програм.

Наприкінці колегії О.ПОПОВ запросив усіх на офіційне засвічення вогнів новорічної ялинки-2012 на Майдан Незалежності о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічна головна ялинка, яка є штучною, була профінансована спонсорами – благодійним фондом «Таврійські ігри». Місто витрачало кошти лише на її прикраси і деякі організаційні заходи, що стосуються новорічних святкувань.

Зокрема, за даними начальника Головного управління культури та мистецтв КМДА Світлани ЗОРІНОЇ, з міського бюджету передбачалися витрати в розмірі лише 400 тис. грн. Вона зазначала, що ці кошти підуть на отримання експертиз зі встановлення нової головної новорічної ялинки, відповідних дозволів, оплату проектних робіт, роботу крана, оплату “Київенерго” за спожиту електроенергію (ялинка буде світитися майже безперервно, починаючи з 19 грудня по 14 січня).