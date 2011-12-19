Запрацювала система онлайн-бронювання готелів

Київ. 19 грудня. УНІАН. На сайті Приймаючого міста Києва запрацювала система онлайн-бронювання, завдяки якій майбутні вболівальники та гості столиці можуть забронювати номер у київських закладах розміщення.

Як повідомляє офіційний сайт київської влади з посиланням на Головне управління з питань підготовки та проведення ЄВРО 2012, бронювання під час фінальної частини футбольного турніру (з 8 червня до 1 липня 2012 року) буде здійснюватись мінімум на три доби.

Нагадаємо, після фінального жеребкування 2 грудня стало відомо, що у червні до Києва приїдуть вболівальники з Франції, Англії та Швеції.

На сьогодні Приймаюче місто Київ активно працює над забезпеченням розміщення майбутніх вболівальників, які відвідають місто під час чемпіонату ЄВРО 2012. Відповідно до вимог УЄФА, у столиці під час проведення футбольних матчів необхідно забезпечити розміщенням 17 тис. 907 уболівальників.

На сьогодні вже укладено договори на 21 тис. ліжко-місць для розміщення вболівальників у Києві. Також підписано договори з ректорами київських університетів щодо розміщення частини вболівальників у університетських гуртожитках (хостелах) – на 15 тисяч ліжко-місць.