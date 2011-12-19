До Києва прибув Віфліємський вогонь

Київ. 19 грудня. УНІАН. У суботу , 17 грудня пластуни передали традиційне різдвяне полум`я - громаді міста Києва, представникам релігійних організацій та пластунам, що приїхали з різних куточків України, повідомив 5-й Канал.

Передріздвяна традиція – поширювати світом полум`я з місця, де за переказами, народився Ісус Христос - триває з 1986 року.

Традиція передавати Віфлиємський вогонь миру розпочалась 1986 року у Австрії. В Україні ця акція проводиться українськими пластунами вже 13 рік поспіль. Цьогоріч естафета стартувала з Українського дому. До Різдва орагнізатори сподіваються силами своєї організації поширити Віфлиємський вогонь по лікарнях, сиротинця, церквах та школах.

Як повідомила пластунка Віта ЖУКОВСЬКА, зВіфлиєму Вогонь передають до Австрії - куди з`їзджаються пластуни - скаути з різних країн і приймають цей Вогонь.«Потім вони їдуть до себе на батьківщину і передають там цей Вогонь по Церквах, а Церкви передають людям для того, щоб люди знали, що вони не одні, відчували тепло людей, що є поруч", - зазначила вона.

В Києві священий вогонь збираються передати, зокрема, в сиротинці та лікарні.