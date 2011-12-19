Станція метро "Виставковий центр" запрацює з 28 грудня

Київ, 19 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що станція столичного метрополітену "Виставковий центр" буде здана в експлуатацію вчасно.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це М.АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі "Фейсбук".

"Перед будівельниками поставлене завдання: 28 грудня відкрити і здати в експлуатацію станцію "Виставковий центр". Так що сподіваюся, вони своє слово стримають. За моєю інформацією, поки ніщо не заважає відкрити їм станцію 28-го", - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, нагадав він, у майбутньому планується продовжити лінію метрополітену до Одеської площі і дійти до Теремків. "Це займе приблизно 1,5-2 роки. А потім метробудівники перейдуть на будівництво лінії метро, спрямованої на Троєщину. До цього часу повинні закінчити будівництво Подільського мостового переходу. Так що роботи багато", - заявив глава уряду.

