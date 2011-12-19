Сьогодні урочисто засвітять вогні на Новорічній ялинці

Київ. 19 грудня. УНІАН. Сьогодні, 19 грудня о 16.00 у Києві на Майдані Незалежності розпочнеться концерт, приурочений святу засвічення Головної новорічної ялинки України.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, о 17.00 за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови КМДА Олександра ПОПОВА та численних гостей відбудеться засвічення ялинки.

Міська влада запрошує киян та гостей столиці приєднатися та разом засвітити головну новорічну прикрасу Києва.

Наразі фахівці виконують підготовчі роботи до заходу: монтують сцену та прикрашають ялинку.

Як нагадують в КМДА, цього року у Києві вперше встановлено штучну Новорічну ялинку. Вона є екологічно чистою, безпечною для мешканців, адже вона виготовлена із важкогорючих, волого- та морозостійких матеріалів. У минулі роки для Головної ялинки зрубували до півтисячі сосен, за п’ять років – це дві з половиною тисячі сосен, фактично гектар лісу, який тепер буде збережено. Встановлення штучної ялинки – це європейська практика, яку цього року застосували і в Києві.

На ілюмінацію новорічного дерева передбачено використати більше півтони освітлення. Крім того, верхівка вперше буде «одягнена» в унікальну авторську прикрасу.