Cкандальне будівництво на вулиці Гончара буде зупинено

Київ. 19 грудня. УНІАН. Скандальне будівництво на вулиці Гончара, 17-23 неподалік Софії Київської буде зупинено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час зустрічі з мешканцями прилеглих будинків.

Він, зокрема, зауважив, що 15 грудня Господарський суд м. Києва виніс ухвалу про заборону ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» та будь-яким іншим особам, з якими укладено договори на проведення будівельних робіт, проводити будівельні та вишукувальні роботи на ділянці за адресою вул. Олеся Гончара, 17-23. Цією ж ухвалою, як зазначив О.ПОПОВ, будь-яким особам заборонено взагалі вчиняти будь-які дії з вищезазначеними земельними ділянками, у тому числі укладати договори та інше.

У прес-службі столичної мерії також повідомили, що одночасно з О.ПОПОВИМ на місце будівництва прибули три державних виконавці. Однак офіційного представника організації-забудовника на місці не виявилося, про що державними виконацями було складено відповідний акт. "Відтак виконавче провадження про заборону будівельних та інших робіт на вул. Гончара, 17-23, як того вимагає законодавство, направляється на адресу забудовника. Після того як забудовник отримає провадження від державної виконавчої служби, він буде зобов’язаний негайно припинити будь-які дії на об’єкті", - наголосили в КМДА.

«У разі, якщо матиме місце спроба проігнорувати рішення суду та відновити будівництво на цьому місці, порушник нестиме кримінальну відповідальність. Статтею 382 Кримінального кодексу України передбачене покарання за умисне невиконання або перешкоджання виконанню судових рішень, постанов чи ухвал, які набрали законної сили. Аж до позбавлення волі на строк до трьох років», – заявив О.ПОПОВ.

При цьому він зобов’язався особисто контролювати ситуацію довкола скандальної забудови, аби незаконні роботи там не поновлювалися, закликавши киян, які мешкають поруч із будівництвом, повідомляти про будь-які роботи на об’єкті.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

КМДА виступає у суді третьою стороною.

Проти забудови виступає не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.

Окружний адміністративний суд Києва 1 грудня скасував свою ухвалу про зупинення будівництва на вулиці Олеся Гончара, 17-23.