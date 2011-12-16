Змінено маршрут руху автобусів №108

Київ. 16 грудня. УНІАН. У зв’язку з відкриттям оновленої ділянки дороги з проспекту Григоренка у напрямку Дарницького автомобільно-залізничного мостового переходу з 16 грудня вносяться зміни у трасу слідування автобусів маршруту №108 «Станція метро «Харківська» - вулиця Панельна».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Таким чином, автобуси курсуватимуть за такою схемою: від станції метро «Харківська» до просп. Григоренка за діючою трасою, далі: вул. Здолбунівська – Дніпровська набережна – вул. Березняківська – «Платформа Лівий берег» – вул. Шумського – просп. Тичини – Дніпровська набережна, далі за діючим маршрутом;

від вул. Панельної до Дніпровської набережної за діючим маршрутом, далі: просп. Тичини – вул. Шумського – «Платформа Лівий берег» – вул. Березняківська – Дніпровська набережна – вул. Причальна – вул. Клеманська – вул. Сортувальна – вул. Здолбунівська, далі за діючим маршрутом.

Як зазначається в повідомленні, з 16 грудня відкрито прямий рух з проспекту Григоренка у напрямку Дарницького автомобільно-залізничного мостового переходу. Відтепер мешканці Харківського масиву зможуть доїжджати до Дарницького моста, оминаючи такі вузькі вулиці, як Здолбунівська та Сортувальна.