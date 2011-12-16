Прийнято програму "Київ інформаційний" на 2011-2015 роки

Київ. 16 грудня. УНІАН. В столиці затверджено програму "Київ інформаційний" з обсягом фінансування 282,076 млн. грн на період 2011-2015 роки. З вказаної суми 196,036 млн. грн – це кошти міського бюджету, а 86,038 млн. грн – власні надходження муніципальних ЗМІ.

Як повідомив кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був проголосований вчора на засіданні сесії Київради. Розроблену Програму підтримали 85 з 108 зареєстрвоаних з сесійні залі депутатів.

Реалузація її передбачена в два етапи: перший – 2011-2012 роки, що потребує фінансування в обсязі 112,194 млн грн (з яких 62,725 млн. грн. – у 2011 р); другий етап – 2013-2015 роки з фінансуванням 169,882 млн. грн.

Міська цільова програма "Київ інформаційний" була розроблена Управління преси та інформації КМДА.

Виступаючи перед депутатами начальник Управління преси та інформації Оксана ЗБІТНЄВА зазначила, що Програма передбачає конструктивну співпрацю столичної влади із засобами масової інформації.

"Дуже часто тему інформаційного забезпечення громадян вважають недостатньо важливою, тому вона не потрапляє в поле зору депутатського корпусу органів місцевого самоврядування. Однак брак уваги до забезпечення одного з найважливіших прав людини — права на інформацію — призводить до того, що ми фактично позбавляємо громадян можливості брати участь у вирішенні важливих соціальних проблем, у прийнятті рішень щодо розвитку міста. Реалізація програми дозволить вивести питання інформування громадян про діяльність органів місцевої влади на новий рівень",— запевнила О.ЗБІТНЄВА.

Загалом Програма складається із 4 розділів: електронні та друковані ЗМІ, видавнича справа та офіційний веб-портал Київської міської влади. Перші два розділи — електронні та друковані ЗМІ — передбачають, у першу чергу, підтримку комунальних засобів масової інформації, створення соціально важливих теле- та радіопрограм для подальшої трансляції теле-, радіоорганізаціями різних форм власності, оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, висвітлення офіційних заходів.

Третій розділ — видавнича справа — передбачає друк книжкової продукції вітчизняних авторів, висвітлення виконання рішень Київради та розпоряджень виконавчого органу КМДА.

Планується оновити й офіційну інтернет-сторінку міської влади. Це дозволить оперативніше висвітлювати інформацію та спілкуватися з мешканцями он-лайн.

Як повідомляв УНІАН, вчора Київрада також підтримала проект рішення «Про затвердження міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки». На виконання програми передбачається витратити 73,213 млн. грн. протягом періоду чотирьох років.