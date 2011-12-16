Студенти третього віку зустрінуть Новий рік в Бінго
15:35, 16 грудня 2011Київ
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На дискотеці, що влаштовує Університет
Київ. 16 грудня. УНІАН. Студенти Університету третього віку відсвяткують Новий рік в культурно-розважальному комплексі „Бінго” (просп. Перемоги, 112).
Як повідомляє громадська організація “Кияни передусім”, для них планується організувати “запальну дискотеку”.
Крім танців під ретро-музику на гостей чекають різноманітні конкурси, змагання та просто цікаве спілкування. Студентів з Новим роком привітає лідер громадського руху „Кияни передусім!” Віктор ПИЛИПИШИН. А кожен учасник ретро-дискотеки отримає подарунок.
Свято відбудеться 20 грудня. Початок дійства о 13.00.
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