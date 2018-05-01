Як не зіпсувати Новий рік

Новий рік в ресторані, кав`ярні чи клубі – прекрасна альтернатива горі брудного посуду і повчанням скандальної сусідки, яка чомусь саме в новорічну ніч прагне тиші і спокою. Але якщо ви вирішили зустріти Новий рік у ресторані, пам`ятайте: в цьому варіанті може бути безліч неприємних "сюрпризів", які втім можна легко оминути, якщо добре підготуватися до святкування.

Київські ресторани, бари і клуби з кінця листопада-початку грудня приймають замовлення на бронювання столиків у новорічну ніч. В залежності від класу закладу любителям ресторанного свята доведеться витягти з гаманця від 500 до 3000 гривень за одну особу. У приміських ресторанних комплексах і садибах святкування буде ще дорожчим.

Кожен заклад на своєму сайті нахвалює власну новорічну програму, обіцяє неперевершені виступи зірок, кулінарні сюрпризи від шеф-кухаря і феєрверк подарунків. Але перш, ніж купувати "перепустку на Новий рік", варто з`ясувати в адміністратора ресторану, що саме входить у її вартість, яким буде святкове меню і що представлятиме собою шоу-програма.

Плавлений сирок в стилі "Рокфор"

Святкове новорічне меню – чи не основна "фішка", за допомогою якої заклади шукають своїх клієнтів. Цього року столичні ресторани пропонують надзвичайно широкий спектр тематичних кулінарних шедеврів – від солодощів східної кухні до "шашличних" вечірок, від салатного фуршету до староукраїнської вечері.

І, на жаль, кожен з вишуканих частунків може виявитися підробкою, яка для ресторанних махінаторів стане засобом обдурити гостей і покласти собі в кишеню зайву "грошеньку", а для нас – прикрим непорозумінням і шляхом до зіпсування свята.

Улюблений "застільний" спосіб обману у новорічну ніч – недолив. Фахівці, наприклад, радять заздалегідь домовитися з офіціантом, що напої вам подаватимуть у відкоркованих біля столу пляшках. Штофи і графини, звичайно, на столі виглядають красивіше, але в них дуже просто не долити 100-150 г з кожної пляшки. Крім того, замість елітного вина в них може виявитися дешевий ерзац.

Зі стравами – окрема історія. Коли ви куплятимете вхідний квиток на свято, адміністратор напевне у яскравих тонах розпише всі делікатеси, але насправді згодом може виявитися, що замість заячих ніжок вам подали тривіальну курку, а "оселедець особливого домашнього посолу" виявився недорогим магазинним філе. Оливкову олію махінатори з легкістю заміняють соняшниковою, дорогі імпортні сири – українськими плавленими сирками, парне м`ясо – замороженим. Що стосується салатів, то в ресторанах їх полюбляють розкладати по великих тарелях. А визначити, скільки в кожному з них порцій, не зможе навіть досвідчений кухар.

"Новорічний ранок зустріли в міліції"

"Застільне" шахрайство розкошує в основному в невеличких закладах – знані ресторани не ризикують йти на відверту брехню.

Менеджер одного з київських банків Зоряна Грабовська минулого року прагнула спокійного Нового року в затишній кав`ярні на Подолі. "Квитки по 400 гривень ми купили за три тижні, але через недосвідченість не запитали, за що заплатили. У результаті на столі стояли три жалюгідні тарілки з нарізкою, салатом і соліннями, по дві пляшки шампанського та горілки. І це – на компанію з шести осіб", - розповідає вона.

Незадовго до дванадцятої ночі до Зоряни і друзів підійшов адміністратор ресторану і почав вимагати доплату – 250 гривень з особи за нібито несплачену бронь столика. "Наші хлопці на той час випили і закусили нехитрою закускою, тож почали сперечатися, дійшло до бійки. Новорічний ранок зустріли у відділку міліції – голодні і злі", - сумно пригадує жінка.

Клієнт-менеджер одного з приміських столичних ресторанних комплексів Андрій Долгих радить усім, хто вирішив зустрічати Новий рік в ресторані або барі, заздалегідь домовитися з адміністрацією про меню і не забувати контролювати подачу страв у ході свята. "У багатьох власників розрахунок простий: народ вип`є і не згадає, за що віддав гроші тиждень-два тому. У результаті обслуга "забуває" про оплачені страви, а відвідувачі вирішують, що вже все з`їли-випили, і починають докуповувати їжу і напої. А новорічні ціни в ресторанах, як правило, сильно кусаються", - роз’яснює він.

"Наша Дафна полюбляє гормональні пігулки"

Окреме поле для ресторанного шахрайства – святкові новорічні програми. Співробітниця столичного видавництва Інна Литвин розповідає, як минулого грудня "купилася" на яскраву афішу одного з київських ресторанів, яка обіцяла новорічний виступ її улюбленої Ірини Білик. Виклавши немаленьких 200 доларів за вхідний квиток, Інна з нетерпінням чекала на свято.



Розчарування прийшло невдовзі після опівночі, коли замість чарівної співачки на сцені ресторану з`явилося нетверезе двійко в костюмах Дафни і Джозефіни з фільму "В джазі тільки дівчата" і спробувало виконати під фонограму хіти Ірини Білик.

"Це було жахливо – і за виконанням, і за зовнішністю горе-артистів, - обурюється Інна. – Вони баражували між столами, і я помітила, що у хлопця, який "грав" Дафну, під гримом на щоках явно проступала щетина. І його партнер, перехопивши мій погляд, жваво пояснив: "Наша Дафна бере забагато гормональних пігулок!" Це було огидно. Ірина Білик до ранку так і не з`явилася. Новий рік було безнадійно зіпсовано".

З подібним шахрайством зіткнулася і авторка матеріалу, яка минулого року прийшла на новорічну вечірку з обіцяною живою інструментальною музикою у симфонічному виконанні. Так, ми з чоловіком не сподівалися побачити в ресторані великий оркестр, але хотіли відпочити під класику, тож очікували принаймні на струнний квартет чи ансамбль.

Класичним був хіба що музичний центр, з якого всю ніч лунали записи Вівальді, Моцарта і Дебюссі. Звернувшись за роз’ясненнями до адміністрації, ми почули: "Це і є жива музика! Ексклюзивні диски від авторів!". Дорікнувши Вольфгангу Амадею, який виявився таким нерозбірливим у знайомствах з сучасними київськими ресторанами, ми пішли. І більше ніколи не святкуватимемо Новий рік в ресторані.

Івент-менеджер Марія Шокало коментує: "Заклади, які дозволяють собі подібне ставлення до клієнтів, карають самі себе: якщо один раз вони обдурили відвідувачів, то люди більше сюди не прийдуть, а з соціальних мереж і форумів литимуться погані відгуки. І на наступний Новий рік ресторан ризикує залишитися взагалі без клієнтури".

Втім, за словами ресторатора Михайла Ротова, винуватцями обману клієнтів можуть стати і самі запрошені артисти та ведучі. "Робота в новорічну ніч вимірюється десятками тисяч доларів. І відомого виконавця за пару днів до торжества можуть елементарно "перекупити". Якщо договір з рестораном укладений не був, то зірка просто відмовляється від дешевшого місця і, не сплативши неустойку, переходить в інший заклад", - розповідає він.

Ресторану ж у такому випадку доводиться терміново рятувати ситуацію: адже для того, щоб "відбити" кошти за виступ зірки, закладу довелося зробити колосальну націнку на вхідні квитки. "Тому, щоб викрутитися, терміново беруть пародистів, можуть – і перших-ліпших студентів. А на афіші в кращому випадку додають внизу дрібним шрифтом справжнє ім`я артиста. Зрозуміло, що на маленькі літери мало хто звертає увагу, а адміністрація бреше в очі клієнтам, бо її завдання – вщент заповнити ресторанний зал", - говорить Михайло Ротов.

"Діти мої, квіти"

Уважними при замовленні столика на новорічному святі в ресторані варто бути і родинам, які збираються взяти з собою дітей.

Сім`я Андрія і Ганни Сизоненків торік вирішила святкувати Новий рік в ресторані в повному складі – тато, мама і семирічні сини-двійнята. Адміністраторка запевнила, що з дітьми займатимуться досвідчені аніматори, а програма передбачає веселі конкурси і ігри. Сподобалося Сизоненкам і те, що в ігровій кімнаті ресторану стояли ліжка, на яких малеча могла поспати, поки батьки святкуватимуть новорічну "всенощну".

Спочатку все йшло чудово: з десяток дітей сміялися і плескали в долоні, дивлячись, як трійко клоунів хвацько танцюють гопака, наминали апетитні канапки, ласували яскравими коктейлями і не турбували батьків, які спокійно святкували в дорослій компанії.

Жах почався близько першої години ночі. "Я зайшла до дитячої кімнати подивитися на хлопців. Картина, яку я побачила, і досі стоїть перед очима: в кімнаті безлад, двоє клоунів в повній алкогольній безтямі сплять на дитячих ліжках, дітлашня перелякано збилася у куток, а молоденька клоунесса намагається привести до тями нашого сина, який вдавився однією з декоративних кульок, що ними рясно було прикрашено ігрове приміщення", - здригається Ганна.

Потім були швидка, нічна реанімація в дитячій лікарні, крапельниці, ін’єкції і згодом – неймовірне полегшення, що життю дитини більше нічого не загрожує.

А за пару днів Сизоненки повернулися до ресторану і вимагали пояснень від адміністрації. "У нас на Новий рік ніяких проблем не було і ніхто не постраждав, - не дивлячись спантеличеним батькам у вічі, запевняла адміністраторка. – Всі діти були дуже задоволені святом, а вас я взагалі вперше бачу". Андрій подав на заклад позов до суду, але нічого не добився – у родини не було ані свідків, ані доказів інциденту.

Юрист Людмила Панібратець нагадує, що, купуючи вхідний квиток на новорічну вечірку, клієнт фактично укладає з рестораном договір на надання послуг. "Але довести, що ресторан не виконав своїх зобов`язань перед вами, випустивши неповну шоу-програму чи обдуривши з меню або непильними аніматорами, досить складно. Звичайно, ви маєте повне право звернутися до адміністрації з вимогою повернути гроші або заплатити відшкодування, як у випадку з маленьким Федором", - каже вона.

Але є нюанс. Якщо ви були присутні на більшій частині вечірки, значить, ви прийняли умови договору, обумовлені при оплаті, і вас все влаштувало. "А от якщо, побачивши відсутність обіцяної зірки чи банкету, ви покинули свято і завбачливо зробили на квитку відмітку про час свого відходу, то у вас є всі шанси виграти судову справу у ресторану, який порушив ваші права, визначені Законом "Про захист прав споживачів", - каже юрист.

Отже, дуже хочеться, щоб Новий рік був всім нам тільки на радість. Важливо, що жоден заклад, який дійсно поважає своїх гостей, не буде ризикувати власним реноме. Тому ресторатор Михайло Ротов радить перед тим, як зупинити свій вибір на одному з новорічних ресторанів, постаратися довідатися про нього якомога більше: через Інтернет-форуми, відгуки знайомих і друзів. І тільки переконавшись, що збираєтеся довірити своє свято закладу з хорошою репутацією, можна сміливо купувати вхідні квитки. З наступаючим вас!

Олена Григор`єва, для УНІАН