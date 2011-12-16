Столиця розраховує на допомогу київських науковців

Київ. 16 грудня. УНІАН. Науковий потенціал Києва залучено до роботи над розвитком міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, 15 грудня голова КМДА Олександр ПОПОВ та президент Національною академією наук України , академік Борис ПАТОН підпсиали Меморандум про співпрацю між столичної міськдержадміністрацією та НАНУ.

Документом визначені пріоритетні напрямки співпраці міської влади та Національної академії наук. Серед них, зокрема, наукове забезпечення вирішення проблем соціально-економічного розвитку Києва, запровадження сучасних більш ефективних та ощадних, а також нетрадиційних технологій у системах енергозабезпечення, постачання питної води на рівні європейських стандартів.

«Сьогодні Київрада затвердила Стратегію розвитку міста. Одне з головних завдань якої – інноваційний розвиток, а інноваційний розвиток – це Академія наук. Для нас дуже важлива плідна співпраця з провідними інститутами, які розробляють сучасні технології виробництва найрізноманітніших продуктів чи послуг. Упевнений, саме наукові досягнення здатні допомогти вирішити найрізноманітніші проблеми міста: екологічні, транспортні, житлово-комунальні, соціальні та інші», – зазначив О.ПОПОВ.

Також КМДА та Національна академія наук спільно працюватимуть над питаннями поліпшення екологічної ситуації у столиці за рахунок використання нетрадиційних видів пального, новітніх методів озеленення та санітарного очищення Києва.

Влада розраховує, що науковці допоможуть у втіленні її ініціатив з підвищення ефективності функціонування громадського транспорту і шляхового господарства. За домовленістю з НАН міськадміністрація спільно з науковцями працюватиме над підвищенням ефективності медичного обслуговування киян на основі впровадження сучасних технологій лікування, медикаментів, методів діагностики.

Також передбачається активно залучати науковців до вирішення питань, пов’язаних з охороною історичного середовища, інтелектуального, культурного та духовного розвитку киян.

Як зазначив під час підписання Меморандуму голова КМДА, науковці – ключовий ресурс, на який спиратиметься місто в реалізації Стратегії розвитку Києва. За його словами, громада столиці розраховує на те, що вітчизняна наука з її конкретними цільовими розробками допоможе розбудувати місто на нових сучасних засадах.