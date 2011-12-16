Мадлен готовий допомагати з втіленням Стратегії Києва

Київ. 16 грудня. УНІАН. Колишній міністр Франції Алан МАДЛЕН висловив готовність долучитися до втілення Стратегії розвитку Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це він сказав під час робочої зустрічі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

«Я готовий всіляко сприяти реалізації програм, проектів, спрямованих на розвиток транспортної галузі, охорони здоров’я, освіти і в цілому економічного розвитку Києва», – зазначив екс-міністр Франції.

А.МАДЛЕН високо оцінив рівень підготовки цього документа та зазначив, що у Києва є шанс зробити якісний стрибок вперед, реалізувавши кілька великих інвестиційних проектів.

У ході зустрічі обговорювались питання налагодження співпраці і створення умов для практичного втілення проектів на основі державно-приватного партнерства, розвитку впровадження новітніх технологій в освіті та системі охорони здоров’я міста.

О. ПОПОВ зазначив: «Безумовно, ми розуміємо, що задля її (Стратегії – УНІАН) реалізації необхідне залучення великих обсягів інвестицій в економіку міста, а цього можливо досягти, створивши прозорі та зрозумілі умови роботи бізнесу.

У свою чергу, А.МАДЛЕН зазначив, що дуже важливою для залучення закордонних інвесторів є наявність правового, податкового та фінансового підґрунтя. За цієї умови компанії самі будуть зацікавлені в співпраці з містом.

На думку А.МАДЛЕНА, надзвичайно важливим є те, що Київська міська рада має намір полегшити роботу іноземних інвесторів, які вже працюють у місті, та зробити все для того, щоб вони змогли як найшвидше відкрити свої представництва і розпочати роботу.