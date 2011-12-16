На Новий рік громадський транспорт працюватиме до ранку

Київ. 16 грудня. УНІАН. У ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену буде подовжено на 3 години 30 хвилин. Крім того, 31 грудня з 20.00 в метро буде збільшено кількість пар поїздів на лініях відповідно до пасажиропотоку.

Пр оце повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на розпорядження КМДА про організацію роботи міського пасажирського транспорту при проведенні загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів.

Також, згідно з розпорядженням, КП «Київпастранс» збільшить кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів 31 грудня з 20.00. А 1 січня 2012 року роботу громадського транспорту подовжать до 4.30 .

Також буде організовано роботу окремих маршрутів, які курсують від станцій метро в нічний час (після 4:30), із більшим інтервалом руху.

Зросте кількість одиниць громадського транспорту на автошляхах столиці і 7 січня, на Різдво, а 19 січня до закінчення заходів у Парку культури і відпочинку «Гідропарк» курсуватиме більше пар поїздів у столичному метрополітені.

Також міська влада звернеться до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням посилити охорону громадського порядку в Новорічну ніч на всіх маршрутах громадського транспорту і особливо у центральній частині Києва.

За необхідності передбачається заборона руху транспорту вулицею Хрещатик від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького 19 грудня 2011 року з 16.50 до завершення церемонії засвічення Головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності.

Важливо, що з 19.00 31 грудня до 6.30 1 січня буде закрито рух усіх видів транспорту вулицею Хрещатик від Бессарабської площі до вул. Інститутської. Окрім того, у цей же час буде закрито рух транспорту (окрім міського пасажирського загального користування та спеціального) на: вул. Софійській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності) та прилеглих до неї вулицях; вул. Малій Житомирській (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського).

Зауважимо, що із 17.00 31 грудня, з 11.00 7 січня на час проведення загальноміських заходів буде заборонено паркування транспорту на проїжджій частині вул. Софійської (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Малої Житомирської (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського), вул. Еспланадної, вул. Рогнідинської (від вул. Шота Руставелі до Еспланадної), вул. Шота Руставелі (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної).

Підписаним розпорядженням КК «Київавтодор» зобов’язано виділити необхідну спеціальну прибиральну дорожню техніку для забезпечення належного руху транспорту після завершення святкувань 1 січня 2012 року.