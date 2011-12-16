Міліція Києва та Варшави готуються до Євро-2012

Київ. 16 грудня. УНІАН. Керівники київської міліції та варшавської поліції обговорили проблемні питання підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, під час зустрічі з делегацією Столичної комендатури поліції Варшави на чолі з комендантом генералом поліції Адамом МУЛЯЖЕМ начальник управління Олексій КРИКУН заявив, що київська міліція має три головні проблеми, які напряму пов’язані зі станом фінансування програми підготовки до Євро-2012.

О.КРИКУН зазначив, що першою проблемою є поєднана фан-зона на Хрещатику, у якій зберуться вболівальники команд-суперників. За його словами, для забезпечення громадського порядку логічно було б розділити глядачів, адже нерідко вболівальники під час перегляду матчу активно вживають слабоалкогольні напої у великих кількостях.

“Азарт вболівання помножений на кількість спожитого може призвести до конфліктів”, - сказав О.КРИКУН.

За його словами, ще однією проблемою є встановлення на вулицях міста камер відеоспостереження. О.КРИКУН наголосив, що планом підготовки передбачалося інтегрування таких камер до системи управління нарядами міліції, що дасть змогу міліції ефективніше фіксувати правопорушення та реагувати на них.

Третьою проблемою, за словами О.КРИКУНА, є вивчення іноземних мов працівниками міліції. Він зазначив, що відповідно до плану підготовки, передбачалося залучення до викладання фахівців Міністерства освіти та науки, але через відсутність фінансування ця позиція залишається невиконаною, і столична міліція змушена самотужки вирішувати її. При цьому О.КРИКУН зазначив, що суттєву допомогу столичному управлінню міліції у цьому питанні надає Національна академія внутрішніх справ, загалом планується, що до Євро-2012 понад 2 тис. працівників міліції вивчать англійську та німецьку мови.

Польська делегація відвідала НСК «Олімпійський», ознайомилися з системами безпеки стадіону. А.МУЛЯЖ зазначив, що київська міліція та варшавська поліція переважно мають однакові проблеми. При цьому він побажав, щоб у фіналі європейського чемпіонату з футболу на київському стадіоні зустрілися команди України та Польщі, а українські та польські правоохоронці разом забезпечили б громадський порядок.

Столичні управління внутрішніх справ України та Польщі підписали протокол про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю на 2012-2013 роки.