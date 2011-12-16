У Києві відбудеться фестиваль сімейного спорту

Київ. 16 грудня. УНІАН. 18 грудня у київському навчально-виховному комплексі «Домінанта» відбудуться фінальні змагання ІІ щорічного загальноміського фестивалю сімейного спорту «Спортивна сім’я – здорова нація».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, фестиваль проводиться з метою популяризації родинного спорту, а також відзначення найспортивнішої сім’ї Києва 2011 року в категорії родин з дітьми від 6 до 14 років.

У фінальних змаганнях візьмуть участь 16 із 49 родин Києва, які отримають найкращі результати під час відбору 17 грудня.

Команди змагатимуться у 5 видах естафет – «Баскетбол», «Футбол», «Хокей», «Боулінг» і «Гольф».

Фестиваль є частиною благодійного проекту «Спортивна сім`я – здорова нація», який реалізовується благодійною організацією «Вибір майбутнього» за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА, а також Національного олімпійського комітету України.