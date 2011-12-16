«Пресі України» виділено 3 га землі

Київ. 16 грудня. УНІАН. Державному видавництву «Преса України» виділено у постійне користування 3,19 га землі на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі столиці для будівництва житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За це рішення проголосувало 86 з 106 зареєстрованих у залі депутатів.

Проект рішення був унесений до порядку денного з голосу.

Згідно з пояснювальною запискою, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки за попереднім розрахунком становить 30 093 330 грн. На сьогоднішній день ділянка забудована: на ній розташовані будівлі держвласності, які перебувають на балансі «Преси України». Площа забудови на сьогодні – 46%.

Сьогоднішнім рішенням депутати також затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.