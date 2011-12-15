Парк «Голосіївський» отримає близько 2 тис. га землі

Київ. 15 грудня. УНІАН. Депутати Київради сьогодні прийняли за основу проект рішення про передачу національному природному парку «Голосіївський» у постійне користування 1 тис. 888 га столичної землі.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення розглядався сьогодні і викликав дискусію серед депутатського корпусу. Його передбачається доопрацювати і винести на одне з найближчих засідань. За таке рішення проголосувало 82 з 105 зареєстрованих у залі депутатів.

Частина депутатського корпусу порушила питання, пов’язане з тим, що на території земельної ділянки, яку пропонується відвести національному парку, дуже давно діє садовий кооператив «Гайок МІ». Його члени обробляють земельні ділянки, що загалом займають 3,2 га. Люди переконують, що в них є всі документи на цю землю. Однак, як заявив на сесії голова Голосіївської райадміністрації і депутат Київради Олександр НЕЗНАЛ, це самозахоплення землі, і тому не варто звертати уваги на ці заяви членів кооперативу.

Однак, депутати, до яких зверталися садоводи, наполягали на тому, щоб спірна земельна ділянка була виключена з проекту відведення землі національному парку «Голосіївський».

Зважаючи на ситуацію, депутати дійшли згоди прийняти підготовлений проект рішення за основу і доопрацювати його з подальшим розглядом для затвердження в цілому.

Як зазначається у рішенні, основна частина земель площею 1 тис. 862 га надається парку за рахунок лісових земель комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», згоду на припинення права користування яким надано «Київзеленбудом». Рішення приймається на виконання указу Президента про створення національного природного парку «Голосіївський».