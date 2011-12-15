Землю на Андріївському узвозі не продаватимуть

Київ. 15 грудня. УНІАН. Київрада не ухвалила рішення про продаж земельної ділянки площею 0,05 га на вул. Боричів тік, 20 у Подільському районі під забудову приватній компанії ТОВ «Джерело надій».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії депутати розглянули відповідні зміни до попереднього рішення міськради від 9.07.2009 р., згідно з яким вказана земельна ділянка передавалася товариству та передбачався її подальший продаж цій компанії за 1 млн. 383 тис. грн.

Земельна ділянка, згідно з попереднім рішенням, передавалася в оренду на 5 років з метою будівництва на ній громадського центру з паркінгом.

Сьогоднішнім рішенням депутати залишили у силі продовження оренди земельної ділянки, але скасували пункти рішення 2009 року, що стосуються експертної грошової оцінки землі, її вартості, умов продажу і безпосередньо продажу.

Як зазначається в рішенні, воно було прийнято у зв’язку з порушенням процедури підготовки земельної ділянки до продажу та враховуючи відсутність звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки і відповідної технічної документації.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня депутат Київради, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив про чергову загрозу забудови території Андріївського узвозу. За даними депутата, в межах Державного архітектурного заповідника «Стародавній Київ» на вул. Боричів Тік, 20, планують будівництво громадського центру з паркінгом.