У Києві у вихідні дні відбудеться два партійні з’їзди

Київ. 15 грудня. УНІАН. У Києві у суботу і в неділю відбудеться два об’єднавчі партійні з’їзди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Справедливість”, у суботу, 17 грудня, о 14.00 в Київському будинку вчителя відбудеться об’єднавчий з’їзд лівих на базі партії “Справедливість”.

За даними прес-служби, 13 грудня відбулось чергове засідання Координаційної ради об’єднання лівоцентристських сил за участю голови партії «Справедливість» Станіслава НІКОЛАЄНКА, голови партії «Народна влада» Йосипа ВІНСЬКОГО, першого заступника голови Української селянської демократичної партії Василя СУХОГО, першого заступника голови партії «Всеукраїнський патріотичний союз» Олександра КОНДРАТЮКА, голови Партії відродження села Дмитра ВОРОНІНА. Координаційна рада схвалила Політичну угоду про об’єднання п’яти лівоцентристських партій на базі партії «Справедливість». Визначено, що назва об’єднаної партії буде «Об’єднані ліві» (соціалісти, селяни, соціал-демократи, діти війни – за справедливість).

На з’їзд має прибути 600 делегатів зі всієї України. Планується, що з’їзд затвердить програмну заяву «За єдність і благополуччя українського народу, соціальну справедливість і рівність!» та Статут партії.

Угодою передбачено, що 17 грудня зранку всі партії проводять окремо свої з’їзди, де приймають рішення про об’єднання та про ліквідацію своїх партій, окрім базової – партії «Справедливість». Передбачається, що на з’їзді буде сформовано єдині керівні органи, обрано голову партії та заступників. Нова партія позиціонуватиме себе як сучасна соціалістична, соціал-демократична партія європейського типу. “Ідеологічним стрижнем її визначено Стокгольмську Декларацію Соцінтерну”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Об’єднані ліві заявляють про те, що вони перебувають “в конструктивній опозиції до діючої влади, виступають за зміну ліберально-консервативної моделі розвитку країни на соціально-справедливу модель”.

У неділю, 18 грудня, відбудеться другий етап XVII з’їзду СПУ

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, на з`їзді передбачається “злиття партій соціалістів, селян, дітей війни та інших на базі Соціалістичної партії України, її програми та спільного маніфесту”. На спільному засіданні планується підписання меморандуму за об`єднання та прийняття маніфесту об`єднаних лівих партій.