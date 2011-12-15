Київрада передала підприємцям 3,48 га землі

Київ. 15 грудня. УНІАН. Київрада передала підприємцям під будівництво автозаправних комплексів 3,48 га землі в різних районах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом сьогодні було прийнято вісім проектів рішень, згідно з якими земля передавалася ТОВ «Гільдія нерухомості» (шість проектів) і ТОВ «Акцепт плюс» (два проекти) під будівництво та подальшу експлуатацію АЗС.

В цілому ТОВ «Гільдія нерухомості» передано сьогодні 2,67 га, а ТОВ «Акцепт плюс» - 0,81 га. Зокрема, передані земельні ділянки за такими адресами: вул. Крайня, 1 – 0,41 га та вул. Народного ополчення, 11 – 0,42 га («Акцепт плюс»); вул. Ізюмська, 2 – 0,41 га, просп. Броварський, 3-а – 0,42 га, вул. Академіка Глушкова, 139 – 0,92 га, просп. Відрадний, 105 – 0,14 га, просп. Червонозоряний, 116 – 0,31 га та вул. Сім’ї Сосніних, 17-а – 0,46 га («Гільдія нерухомості»).

Переважна більшість земельних ділянок передана в оренду на 10 років, окремими рішеннями передбачено оренду земельних ділянок на 5 років.