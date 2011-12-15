Комунальники вручну відновлюють пошкоджену кабельну лінію

Київ. 15 грудня. УНІАН. У Києві комунальні служби вручну відновлюють один із вводів кабельної лінії, яка живить каналізаційну насосну станцію “Борщагівка-1”, що аварійно вийшла з ладу 8 грудня. На час відновлення пошкодженої мережі насосна станція працює на резервному живленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», через ускладнення під час виконання аварійних робіт відновлення кабельної лінії триває досі. Ремонт мережі виконує фахівці Технічний департамент Київводоканалу.

Під час виконання робіт з пошуку пошкодження кабельної лінії виявлено, що близько 180 - 200 м кабелю не прослуховується акустикою електротехнічної лабораторії через велику глибину його залягання у місці ймовірного пошкодження. З допомогою рефлектометра була визначена відстань до пошкодження і встановлено місце необхідної розкопки - вул. Велика Кільцева, 15.

У ході аварійного розриття з`ясовано, що глибина залягання кабелю 5,7 м. Через обвал ґрунту під час розкопок вирішили призупинити роботи та залучити до ліквідації пошкодження спеціалізовану бригаду Департаменту експлуатації каналізаційного господарства Київводоканалу для укріплення стін траншеї щитами.

Місце пошкодження кабельної лінії за вказаною адресою виявилось малодоступним для застосування аварійної техніки, адже знаходиться приблизно в одному метрі від автомобільної мийки на тротуарі. Крім того, інші МАФи, які стоять поруч мийки, також заважають під`їзду техніки, тому усі роботи бригада проводить вручну.

Наразі ліквідація пошкодження триває.