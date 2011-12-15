У столиці порушено справу проти посадовців ТОВ “Дніпроплаза”
За фактом службової недбалості
Київ. 15 грудня. УНІАН. Прокуратурою Печерського району міста Києва 13 грудна порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб ТОВ “Дніпроплаза” під час проведення ремонтних робіт у нежитловому будинку на вул. Панаса Мирного, 24 (ст. 367 ч.1 Кримінального кодексу України).
Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
У відомстві нагадали, що 2 грудня на зазначеному об`єкті проводилися роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі, під час яких на працівника впала стіна. З численними травмами потерпілого було доставлено до лікарні, де він досі перебуває. Більше того, чоловік працював на об`єкті без оформлення належним чином трудових відносин.
У ході розслідування встановлено, що будівельно-монтажні роботи ТОВ “Дніпроплаза” проводило з грубими порушеннями вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, а саме без отримання дозвільних документів на початок робіт, за повної відсутності на об`єкті інженерно-технічних працівників, із залученням найманих робітників, з якими не було укладено трудових угод, та без проведення з ними інструктажів з охорони праці.