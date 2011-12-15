Парк "Юність" став пам’яткою садово-паркового мистецтва

Київ. 15 грудня. УНІАН. Київрада оголосила територію парку «Юність», що на перетині вулиці Картвелішвілі та проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі, пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосувало 103 з 107 зареєстрованих у залі депутатів.

Парк «Юність» зарезервований Програмою розвитку зеленої зони Києва до 2010 року. Його площа - 5,94 га.

Характерною і найпозитивнішою особливістю території парку, що вирізняє його серед інших двох, розташованих поруч, є те, що на його території немає бюветів, атракціонів та інших об’єктів, що притягують до себе додаткових відвідувачів.

Друга позитивна особливість – це відсутність асфальтового або іншого твердого покриття його алей, що позитивно впливає на мікроклімат на території парку та його естетичне сприйняття.