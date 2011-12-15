Дві нові вулиці у Дарницькому районі назвуть на честь педагогів

Київ. 15 грудня. УНІАН. У Києві з’явилися вулиці на честь педагогів Софії Русової та Григорія Ващенка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Київрада розглянула пропозицію назвати дві нові вулиці в Дарницькому районі столиці на честь визначених вітчизняних педагогів. Рішення затвердити назви підтримали 88 із 107 зареєстрованих у залі депутатів.

Таким чином, нові вулиці, що пролягають від вул. Єлизавети Чавдар до вул. Колекторної, носитимуть назви – С.Русової та Г.Ващенка.