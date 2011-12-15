У Києві затвержено програму сприяння місцевому самоврядуванню

Київ. 15 грудня. УНІАН. Київрада підтримала проект рішення «Про затвердження міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосував 71 з 108 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

На виконання програми передбачається витратити 73,213 млн. грн. протягом періоду чотирьох років.

Програма передбачає комплекс заходів за двома основними напрямками: сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві; сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив.

Зокрема, програма передбачає залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень через референдуми, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого значення, вдосконалення співпраці місцевої влади зі структурними утвореннями політичних партій, інститутами громадянського суспільства, відновлення історично сформованої топоніміки міста Києва, увічнення пам’яті визначних діячів і подій.

Також багато уваги у документі приділяється фінансовій та матеріально-технічній допомозі діючим органам самоорганізації населення м. Києва, підтримці ініціатив громадян щодо створення мережі нових ОСН у всіх районах міста та популяризації кращого досвіду діяльності.

Як зазначила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА, коментуючи цей проект рішення, його основна мета – максимально долучити простих киян до системи управління містом. «Пріоритетним завданням міської влади є розвиток місцевого самоврядування на всіх рівнях, залучення громадян до процесу вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Через громадські слухання та обговорення, шляхом співробітництва на рівні ОСНів та інших об’єднань громадян влада хоче отримати зворотний зв`язок від мешканців міста. Це дозволить нам спрямувати свою діяльність на потреби територіальної громади м. Києва і дасть змогу оперативно реагувати на проблеми, які виникають у столиці», - зазначила Г.ГЕРЕГА.

Крім того, Київрада підтримала проект рішення «Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», до участі в якому запрошуються органи самоорганізації населення, які мають запропонувати проекти або програми розвитку відповідної території столиці.