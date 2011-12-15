КМДА хоче побудувати торговельно-розважальний комплекс

Київ. 15 грудня. УНІАН. КМДА подала на розгляд депутатів Київради проект рішення, яким передбачено будівництво житлово-офісного торговельно-розважального комплексу на земельній ділянці за адресою: вул. Анрі Барбюса, 52/1, на якій знаходиться друкарня державного видавництва «Преса України». Відповідний проект внесений до порядку денного сесії Київради 15 грудня 2011 року.

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

«Ситуація мені особисто не зрозуміла. Або це є змовою видавництва з бізнесменами, або це – умова, поставлена «Пресі України» чиновниками КМДА», – заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат наголосила, що відповідно до проекту рішення Київради земельна ділянка площею 3,1863 га, на якій існує друкарня видавництва, надається тому ж таки державному видавництву «Преса України», але для будівництва житлово-офісного торговельно-розважального комплексу.

«Так ми дійдемо до того, що землю дитячих садків виділятимуть під стриптиз клуби. Питання про те, навіщо видавництву знадобилось будувати замість друкарні торговельно-розважальний комплекс навіть не стає. Оскільки державне підприємство не має права розпоряджатись майном, що належить державі, зрозуміло, що за справою стоїть сама влада, яка має з неї особистий зиск», – переконана Т.МЕЛІХОВА.

Депутат висловила припущення, що державне підприємство у такий спосіб продасть територію, на якій існує його друкарня, інвестору. Комерційник побудує на згаданій землі розважальний комплекс, а згодом відведе земельну ділянку під себе.

Згідно з рішенням сесії Київради від 17 грудня 1998 року земельна ділянка за адресою вул. Анрі Барбюса, 52/1 надана в постійне користування ДВ «Преса України» для експлуатації обслуговування виробничо-господарської будівлі друкарні № 2.