Озброєний чоловік два дні утримував у заручниках жінку та дитину
11:43, 15 грудня 2011Київ
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Порушено кримінальну справу
Київ. 15 грудня. УНІАН. У Києві співробітники столичного УБОЗ звільнили жінку та п’ятирічну дитину, яких близько двох днів утримував у заручниках озброєний чоловік-наркоман.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, чоловік не висував жодних вимог щодо звільнення заручників.
Встановлено, що кількома днями раніше він з пістолета для стрільби малокаліберними набоями поранив свого сусіда.
Чоловіка затримано, проти нього порушено кримінальну справу.
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