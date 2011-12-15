Бютівець Медведєв склав депутатський мандат

Київ. 15 грудня. УНІАН. Достроково припинено повноваження депутата Київради від фракції "БЮТ-Батьківщина" Олега МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

Як поінформували на засіданні, О.МЕДВЕДЄВ подав заяву про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

Рішення підтримали 104 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Довідка УНІАН. Нещодавно в ЗМІ була розповсюджена інформація, що О.МЕДВЕДЄВ йде працювати радником голови КМДА Олександра ПОПОВА.