У Києві відбудеться 17 сільгоспярмарків

Київ. 15 грудня. УНІАН. 16 грудня та 17 грудня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у п’ятницю ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом`янському районі на вул. Освіти, 8.

У суботу ярмарки відбудуться в: Голосіївському районі на вул. Бурмістенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л.Ревуцького; Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської); Дніпровському районі на бул. Давидова, 1-9; Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9; Печерському районі на вул. Л.Первомайського; Подільському районі на просп. Гонгадзе, 18; Святошинському районі на вул. М.Булгакова, 1/13; Солом`янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42; Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні харчові продукти майже з усіх регіонів України.

Продукція на ярмарках реалізовуватиметься за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.