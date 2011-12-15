До дитячих садків черг не буде

Київ. 15 грудня. УНІАН. Уряд має намір протягом двох років ліквідовувати проблему черг для вступу дітей до дитячих дошкільних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття нового дитячого садка у Києві.

«Уряд ухвалив рішення разом з главами місцевих адміністрацій протягом двох років повністю закрити проблему черг. І ми настирливо домагатимемося розв’язання цієї проблеми. Я думаю, що це нам під силу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що розраховує, що ця проблема буде розв`язана у 2013 році. Він сказав, що в 2011 році в Україні здано в експлуатацію 130 дитячих садків на 15 тис. місць. Проте глава уряду відзначив, що порівняно з попереднім часом це багато, однак недостатньо. Зокрема, М.АЗАРОВ відзначив, що в Україні народжуваність збільшується, а чисельність населення перестала зменшуватися.