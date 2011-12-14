Київ. 14 грудня. УНІАН. З 15 грудня у Києві працюватиме 82 ялинкових базари.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління з питань внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.

Так, у Голосіївському районі організують роботу 8, у Дарницькому – 16, у Деснянському – 15, у Дніпровському – 9, в Оболонському – 7, у Печерському – 2, у Подільському – 10, у Святошинському – 9, Солом’янському районі – 5 та у Шевченківському – 3 ялинкових базарів.

Розташовані вони будуть на комунальних та міських ринках, діючих торгових майданчиках.

Крім того, Дарницький район визначив 28 об’єктів, а Шевченківський 23 об’єкти зі спеціально виділеними секціями, відділами та куточками з організації новорічної торгівлі ялинковими прикрасами та штучними ялинками, що розташовані у торговельній мережі районів.

З поадресним переліком ялинкових базарів можна ознайомитись на сайті міської влади.