Найкращі показники в місті у Шевченківського району

Київ. 14 грудня. УНІАН. За результатами рейтингової оцінки районів за 9 місяців 2011 р. перше місце в загальному рейтингу посів Шевченківський район, потіснивши на другу позицію Печерський. Замикає трійку лідерів Подільський район.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО під час розширеного засідання Колегії з розгляду діяльності районів у січні-вересні ц.р.

4-8 місця посіли відповідно Голосіївський, Дарницький, Солом’янський, Оболонський та Дніпровський. Два останніх місця – Деснянський та Святошинський райони.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що на Колегії, де розглядалась рейтингова оцінка за І півріччя, усі голови райдержадміністрацій та їхні заступники були попереджені про персональну відповідальність за стан справ у районах. А також про те, що за підсумками 9-ти місяців будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо тих керівників районів, які не забезпечили виправлення ситуації в підпорядкованих сферах. Він наголосив, що, у першу чергу, це стосується керівництва Святошинського району, який посів останні місця у 6-ти сферах з 9-ти.

«Не краща ситуація залишається в Деснянському районі – чотири останні позиції з дев’яти. Проте керівництво району здійснює певні кроки щодо поліпшення ситуації, що дозволило йому піднятися на 9 місце. Є певні недоліки в роботі Дніпровського та Дарницького районів», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

За результатами 9 місяців він запропонував визнати незадовільною роботу голів Святошинської державної адміністрації Сергія РЮМШИНА та Деснянської – Віктора ЖЕРЕБНЮКА і вжити відповідних заходів дисциплінарного впливу до них.

«Одночасно пропоную притягнути до дисциплінарної відповідальності за низькі результати роботи заступників голів райдержадміністрацій, райони яких посіли останні місця у підпорядкованих сферах», – додав Р.КРАМАРЕНКО.