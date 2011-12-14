270 млн. грн. хочуть спрямувати на зарплати бюджетниками

Київ. 14 грудня. УНІАН. Київ отримав додаткову дотацію з держбюджету у розмірі 270 млн. грн. на виконання зобов’язань по захищеним статтям видатків, а саме по виплаті заробітних плат та по сплаті комунальних послуг бюджетних установ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністарції.

За поясненням заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, обсяг додаткової дотації сформовано шляхом скорочення субвенції з державного бюджету на відшкодування частини відсоткових ставок із залучених кредитів на оновлення парку автобусів та тролейбусів у ході підготовки до ЄВРО 2012 на суму 51,8 млн. грн. та перерозподілу інших програм Міністерства фінансів.

«Економія виникла у зв’язку з тим, що кредит на придбання автобусів та тролейбусів планується залучити лише наприкінці грудня, і в нас залишаються невикористані кошти у цьому році. За дорученням Олександра ПОПОВА ми переглядаємо усі статті витрат, і там, де це необхідно, проводимо оптимізацію», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Він наголосив, що у зв’язку із передбаченням 270 млн. грн. з державного бюджету, депутатам запропоновано зменшити доходи загального фонду бюджету Києва на 2011 рік на цю суму, в тому числі, за джерелами: інші надходження – 213,6 млн. грн. та надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, в сумі 56,4 млн. грн.

Відповідне рішення має бути прийнято завтра на сесії Київради.