Паркам-пам’яткам столиці готують держакти на землю

Київ. 14 грудня. УНІАН. Київ готує проекти землеустрою для 13 об’єктів природно-заповідного фонду.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

Як зазначив депутат, розробка цих документів має важливе значення для збереження природних пам’яток, оскільки наявність держактів убезпечить парки від зазіхань з боку забудовників.

Д. МОСКАЛЬ висловив переконання, що державні акти на земельні ділянки необхідно найближчим часом видати усім столичним паркам. Він зауважив, що наразі розроблені проекти землеустрою по 11 із 13 вказаних об’єктів.

За словами депутата, документи розробляються для таких парків-пам’яток садово-паркового мистецтва: «Кинь-грусть», «Сирецький гай», «Парк Слава», «Парк Аскольдова могила», «Березовий гай», «Кирилівський гай», «Парк Нивки» (західна частина), «Парк ім. Пушкіна», «Парк ім. Т. Шевченка», «Парк Нивки» (східна частина), «Пуща-Водицький лісопарк», заказника місцевого значення «Урочище «Бобровня» та пам’ятки природи місцевого значення «Дубовий гай з природною водоймою».

«За інформацією Головного управління екології та охорони природних ресурсів, іще з 2006 року проводяться землевпорядкувальні роботи із визначення зовнішніх меж 13 об’єктів природно-заповідного фонду м. Києва та закріплення цих територій за землекористувачами актами постійного землекористування», - повідомив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат нагадав, що на території м. Києва розташовані 159 об’єктів природно-заповідного фонду, 110 з яких є пам’ятками природи місцевого значення.