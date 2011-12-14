Соцвиплати планують збільшити на 36 млн. грн.

Київ. 14 грудня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує затвердити на сесії Київради збільшення обсягу видатків міського бюджету на соціальні виплати в поточному році на 35,73 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це повідомив заступник голови міськдержадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

За його інформацією, зокрема видатки загального фонду бюджету на виплати допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропонується збільшити на 229,7 тис. грн., а субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на суму 9,7 млн. грн. Крім того, пропонується додатково виділити 25,8 млн. грн. для компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Заступник голови КМДА також повідомив, що у зв’язку з перевиконанням доходів спеціального фонду бюджету зі збору коштів за першу реєстрацію транспортного засобу та надходжень від податку з власників транспортних засобів, пропонується збільшити бюджетні призначення Головному управлінню транспорту та зв’язку на 3,4 млн. грн.