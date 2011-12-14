Влада Києва та чорнобильці підписали Меморандум про співпрацю

Київ. 14 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та голова Київської міської організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Володимир ЧУБ підписали Меморандум про співпрацю між міською владою та чорнобильцями столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, підписання відбулося під час візиту голови КМДА до Центру ядерної медицини, що спеціалізується на лікуванні раку (ПЕТ-центр).

Як зазначено в документі, метою спільної діяльності громадської організації та столичної влади є забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створення належних побутових умов, підвищення їхнього соціального захисту.

Як пояснив О.ПОПОВ, київська міська влада, підписуючи цей Меморандум, бере на себе додаткові зобов’язання щодо соціального захисту чорнобильців, у порівнянні з попередніми роками. Голова КМДА підкреслив, що соціальний захист населення – один з пріоритетів і влади міста загалом, і його особистих.

“Сьогодні Київ поступово впроваджує столичні стандарти соцзахисту. А це, насамперед, повне й всеосяжне розуміння питань, що хвилюють киян, які потребують соціального захисту, і їхнє оперативне вирішення. Це можливо лише за умови злагодженого діалогу між владою, яка забезпечує захист, та людьми, які його потребують», – сказав О. ПОПОВ.

Меморандум, передбачає створення Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Голова КМДА висловив впевненість, що Консультативна рада стане важливим додатковим засобом комунікації між владою та громадянами.