Бригинець стурбований Андріївським узвозом

Київ. 14 грудня. УНІАН. Депутат Київради, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє про чергову загрозу забудови території Андріївського узвозу.

Як інформує прес-служба О.БРИГИНЦЯ, за даними депутата в межах Державного архітектурного заповідника «Стародавній Київ» на вул. Боричів Тік, 20 планують будівництво громадського центру з паркінгом. Відповідний проект рішення вноситься на сесію Київради 15 листопада 2011 року.

«Сьогодні весь комплекс Андріївського узвозу під загрозою. Будь-які незважені дії стосовно будь-якої споруди в ареалі цієї вулиці руйнують історичне мистецьке середовище”, - наголосив О. БРИГИНЕЦЬ. Він наголосив, що київська громада виступає категорично проти будь-якого нового будівництва, яке зашкодить Андріївському узвозу.

“Чиновники й депутати своїми необдуманими рішеннями вже й так завдали чимало шкоди Подолу, Андріївському узвозу, урочищу Кожм’яки тощо. Сьогодні є можливість зважено підійти до кожного будівництва і не допустити нових скандалів. Дивовижно, але в кадастровій справі не тільки не вказано площі, а навіть немає документу, який міг би показати межі цієї ділянки (на вул. Боричів Тік, 20 – УНІАН)”, - стверджує О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, підкреслив він, земельна ділянка виділяється для будівництва громадського центру з паркінгом. “Що таке «громадський центр»? Це може означати все, що завгодно… Але що саме? Я, до речі, зателефонував кільком знайомим архітекторам і попросив пояснити що це за споруда: громадський центр? Ніхто не зміг пояснити», - розповів О. БРИГИНЕЦЬ.

*** У порядок денний сесії Київради 15 грудня внесено проект рішення «Про внесення змін до рішення Київради від 09.07.2009 № 994/2050 «Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 22.02.2005 № 85-6-00181 та продаж цієї земельної ділянки ТОВ «Компанія «ДЖЕРЕЛО НАДІЙ» для будівництва громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у Подільському районі м. Києва».