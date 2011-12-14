За кошти міськбюджету навчатимуться 139 майбутніх лікарів

Київ. 14 грудня. УНІАН. Столична влада планує з міського бюджету оплатити навчання студентам медичних вишів для подальшої роботи у лікувальних установах Києва.

Таку ініціативу Київської міської державної адміністрації буде винесено на розгляд депутатів Київради 15 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Пропонується, зокрема, внести відповідні зміни у рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року «Про затвердження Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-2017 роки».

У разі, якщо депутати схвалять зміни до рішення, за кошти Програми буде направлено на навчання 139 студентів-медиків І-VI курсів навчання.

Як зазначають в КМДА, реалізація Програми надасть можливість вирішити питання кадрового забезпечення закладів охорони здоров`я фаховими медичними працівниками з вищою медичною освітою, у першу чергу лікарями загальної практики – сімейної медицини та педіатрами. За попередніми розрахунками, це скоротить дефіцит лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8%.