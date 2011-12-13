Влада обіцяє підтримку найстарішим підприємствам

Київ. 13 грудня. УНІАН. Столична влада обіцяє зробити усе, що від неї залежить, аби зберегти й підтримати найстаріші київські підприємства, які є частиною історії міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив під час зустрічі з колективом державного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» – наступника заводу «Арсенал».

«Ми підтримаємо одне з найстаріших київських підприємств, славне своїми майже 250-річними традиціями зброярства і високоточного оптичного приладобудування. Також будемо підтримувати й інші київські підприємства», – сказав О.ПОПОВ.

За його словами, конструкторське бюро заводу «Арсенал» має багато напрацювань цивільного призначення, які цікавлять місто.

За дорученням голови КМДА керівництво «Арсеналу» та профільні підрозділи КМДА повинні підготувати пропозиції щодо подальшої співпраці підприємства та міської влади.

Як зазначив О.ПОПОВ, столична влада надає київським виробникам пріоритетне право на міські замовлення.

«Зроблено у Києві» має стати знаком якості, прикладом відповідального ставлення виробника до своєї роботи та поваги до споживачів», – підкреслив він.