Проблему безпритульних тварин вирішують гуманно

Київ. 13 грудня. УНІАН. Влада Києва запевняє міжнародних зоозахисників, що вирішує проблему врегулювання чисельності безпритульних тварин у місті винятково гуманними методами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це сказав перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК на зустрічі з представниками зоозахисних організацій, у тому числі міжнародних.

На зустрічі були присутні президент Німецького союзу захисту тварин Томас ШРЕДЕР, почесний президент Німецького союзу захисту тварин Вольфганг АПЕЛЬ, керівник проекту і член наглядової ради благодійної організації «Притулок для тварин» Герд ФІШЕР, директор благодійної організації «Притулок для тварин» Ірина НАУМОВА та президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася СЕРПІНСЬКА.

Представники Німецького союзу захисту тварин висловили занепокоєння інформацією у ЗМІ щодо жорстокого поводження з тваринами у Києві.

«Проблема з безпритульними тваринами існує, проте вона не носить такий масштабний характер, як показують на Заході. Упродовж тривалого часу цьому питанню приділялося мало уваги. Нове керівництво на чолі з Олександром ПОПОВИМ ґрунтовно підійшло до вирішення проблеми безпритульних тварин, врегульовуючи їхню чисельність винятково гуманними методами», – зауважив О.МАЗУРЧАК.

Він поінформував, що у столиці працюють три комунальні ветеринарні клініки, які стерилізують безпритульних тварин. Цього року проведено близько 4 тисяч стерилізацій, що удвічі більше, ніж у 2010 році.

Разом з тим, за словами О.МАЗУРЧАКА, є факти отруєння собак, і за кожним таким випадком проводиться відповідне розслідування. Так, правоохоронці Києва затримали 19-річного юнака, який вбивав безпритульних тварин і публікував фото злочинів в Інтернеті.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що за дорученням голови КМДА керівникам житлово-експлуатаційних організацій було направлено лист про категоричну заборону отруєння тварин.

Як нагадали у КМДА, опрацьовується питання винесення на сесію Київради проекту рішення про відведення земельної ділянки для будівництва притулку для тварин у межах міста. Це дозволить збільшити місця для утримання безпритульних тварин і сприятиме зниженню соціальної напруженості.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня на прес-конференції у Києві Т.ШРЕДЕР та В.АПЕЛЬ заявили, що готові допомогти українським містам гуманними методами врегулювати ситуацію з безпритульними тваринами. Вони повідомили, що в Одесі уже 5 років діє створений за допомогою фінансування німецької громади стерилізаційний центр, завдяки чому там значно скоротилась кількість безпритульних тварин. Цей досвід вони пропонують використати у Києві та інших містах України.