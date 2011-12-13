На маршруті №102 збільшено кількість автобусів

Київ. 13 грудня. УНІАН. Враховуючи звернення громадян, які надійшли до голови Київської міської державної адміністрації під час програми «Столиця з Олександром ПОПОВИМ», КП «Київпастранс» у півтора рази збільшило кількість рухомого складу на автобусному маршруті №102 «Масив Виноградар – Кінотеатр «Братислава».

Як повідомляє прес-служба КМДА, це стало можливим завдяки отриманню 10 автобусів, які придбані за кошти кредиту ЄБРР.

Тепер на маршруті працюватимуть 16 автобусів, що дасть можливість зменшити інтервали руху автобусів у години «пік» з 8 хв. до 5 хв. та у міжпікові години з 15-16 хв. до 10 хв.

У комунальному підприємстві також повідомили, що сьогодні розглядається можливість заміни автобусного сполучення маршруту №102 на тролейбусне. Реалізація цієї ініціативи буде можливою після виконання комплексу робіт із добудови і модернізації контактної мережі вартістю до 1 млн. грн., а також після поповнення парку тролейбусів за рахунок коштів кредиту ЄБРР, передбачених відповідним контрактом.