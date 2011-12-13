Святий Миколай зустрічатиме гостей в парку Шевченка

Київ. 13 грудня. УНІАН. 19-26 грудня в столичному парку ім. Т.Шевченка працюватиме казковий будиночок Святого Миколая.

Як повыдомляють ыныцыатори заходу - громадський рух „Кияни передусім!”, мешканці та гості столиці усією родиною можуть завітати до казкових персонажів.

Передбачається, що діти спілкуватимуться зі Святим Миколаєм та його помічниками, отримуватимуть подарунки та фото на згадку, братимуть участь у творчих майстер-класах.

Вони також зможуть розмалювати іграшку (19 грудня), зробити аплікацію (20 грудня) або новорічну листівку (21 грудня), освоїти техніку паперопластика (22 грудня) та ліплення з солоного тіста (23 грудня). Також їх навчать графіці, малюванню олівцями і фломастерами (24-26 грудня).

Дорослі ж матимуть нагоду подарувати казку малюкам, обділеним увагою, долучившись до збору подарунків (іграшок, одягу, книг) для дитячих будинків. Пункт збору допомоги знаходитиметься в самому будиночку.

Будиночок Святого Миколая буде відкритий для гостей з 11.00 до 16.00.