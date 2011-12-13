Треба розробити систему заохочення людей до відвідувань музеїв

Згідно зі Стратегією Києва до 2025 року в столичних музеях збільшиться кількість відвідувачів: з 4 млн. до майже 9 млн.

Ймовірно, влада спить і бачить, як в київські музеї стоятимуть черги. І це добре, бо щоб потрапити до багатьох світових музеїв люди справді стоять у кількагодинних чергах. В Києві, на щастя, теж є аналогічні приклади, коли на для того, щоб побувати на деяких виставках вишиковуються черги. Щоправда, поки, це стосується лише двох експозиційних осередків: Мистецького Арсеналу та PinchukArtCentre.

Думаю, для того, щоб збільшилась відвідуваність столичних музеїв, треба розробити систему заохочення людей. Для цього необхідно запровадити безкоштовне відвідування музейних закладів, або інвестувати в їх переобладнання та популяризацію.

Це цілком втілювано, адже деякі з муніципальних музеїв нашого міста насправді унікальні.

Безумовно, для того щоб реалізувати стратегічні плани влади, якщо вони будуть прийняті, треба внести зміни в Програму розвитку культури і розробити окрему Програму розвитку музеїв. Я як голова комісії наполягатиму на створенні відповідного документу для того, щоб гучні заяви зібрані в стратегії Києва, з передвиборчого піару перетворились в реалії.

Олександр Бригинець, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму.