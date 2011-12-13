18 грудня відбудеться фінал фестивалю сімейного спорту

Київ. 13 грудня. УНІАН. 18 грудня у навчально-виховному комплексі «Домінанта» відбудуться фінальні змагання ІІ щорічного загальноміського фестивалю сімейного спорту «Спортивна сім’я – здорова нація».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, спортивний фестиваль проводиться з метою популяризації родинного спорту, а також відзначення найспортивнішої сім’ї Києва 2011 року в категорії родин з дітьми від 6 до 14 років.

У фінальних змаганнях фестивалю сімейного спорту візьмуть участь 16 з 49 родин міста Києва, які отримають найкращі результати під час відбіркового етапу 17 грудня.

Команди змагатимуться у 5 видах естафет – «Баскетбол», «Футбол», «Хокей», «Боулінг» та «Гольф».

Крім того, в рамках фінальних змагань фестивалю відбудуться показові виступи фіналістів телевізійного шоу «Україна має талант» – команди баскетбольного фрістайлу «Герої майданчиків». Захід розпочнеться о 12.00.

Фестиваль є частиною благодійного проекту «Спортивна сім`я – здорова нація», який реалізовується БО «Вибір майбутнього» за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, а також Національного Олімпійського Комітету України.