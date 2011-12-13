Починають широке обговорення Генплану столиці

Київ. 13 грудня. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ доручив своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів і головам райдержадміністрацій міста активізувати громадське обговорення Генерального плану столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він зазначив, що вже готовий відповідний проект від Інституту Генплану, але він потребує коригування, зокрема, у частині рішень Київради про відведення землі під забудову, які суперечать інтересам міста і киян.

Зважаючи на це, голова КМДА доручив до Нового року розробити графік громадського обговорення Генерального плану столиці та оприлюднити його, аби усі бажаючі змогли долучитися до дискусії.

«Ми практично завершили роботу над Стратегією розвитку Києва до 2025 року. На часі – затвердження Генплану міста, ключового інструменту реалізації стратегії. Тож зараз необхідно докласти максимум зусиль для активізації громадського обговорення документу. Маю надію, що обговорення Генерального плану проходитиме так само цивілізовано і результативно, як і обговорення стратегії», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він наполягає на тому, щоб кожний трудовий колектив, кожна громадська організація, кожний будинковий, квартальний, районний комітет ознайомилися з цим документом і надали свої пропозиції.

“Таким чином ми зможемо очистити Генеральний план від зазіхань на землі та майно київської громади. Упевнений, жоден меркантильний інтерес не проскочить скрізь широкі громадські обговорення за участю жителів міста, журналістів, активістів громадських організацій та представників органів самоорганізації населення», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня КМДА повідомила про затвердження проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Громадське обговорення стратегії тривало півроку. 15 грудня цей документ розглянуть депутати Київради, які повинні його прийняти.

Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови і використання територій міста.

18 вересня 2008 року Київрада прийняла рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року».

16 вересня 2010 року міська рада прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року.

Вартість розробки Генерального плану оцінюється в 20 млн. грн.