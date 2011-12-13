У Києві покажуть оперу «Король Роґер»

Київ. 13 грудня. УНІАН. 15 грудня о 19.00 в Національній опері ім. Т. Шевченка вперше в Україні відбудеться урочисте концертне виконання опери видатного польського композитора Кароля Шимановського, який народився в Україні, «Король Роґер».

Як передає кореспондент УНІАН, вистава «Король Роґер» завершить міжнародну культурну програму I, CULTURE у рамках Головування Польщі у Раді ЄС.

У постановці візьмуть участь: Симфонічний оркестр Національної опери України, Національна заслужена академічна капела «Думка», а також провідні солісти Польщі – Міколай ЗАЛАСІНЬСЬКИЙ (Роґер II) та Івона ХОССА (Роксана). Диригент та художній керівник постановки - Міхал КЛАУЗА, лібрето – Ярослав Івашкевич і Кароль Шимановський.

*** К.Шимановський - один з найвідоміших польських композиторів. Оперу "Король Роґер" він завершив в 1924 році, після довгої подорожі по Сицилії та Північній Африці. Вперше опера була виконана в 1926 році у Варшаві. Лібрето до неї написав двоюрідний брат композитора Я.Івашкевич, а партію сопрано виконала рідна сестра Станіслава Корвін-Шимановська.

«Король Роґер» (Krol Roger) - опера в 3 дії. Дія відбувається в Сицилії XII в. Таємничий прибулець з далеких країн проповідує нову релігію радості і щастя, ним захоплюється кохана сицилійського короля Роксана. Прибулець цей - бог Діоніс, його супутники - сатири, менади і вакханки. Тільки одному Роґеру вдається подолати владу нового бога, щоправда, ціною втрати коханої.

Крім польської сцени опера, ставилася в Дуйсбурзі (1928), Празі (1932), Лондоні (1975).

За останнє десятиріччя оперу «Король Роґер» у різних постановках приймали кращі сцени Європи – Opera de Paris, Bregenzer Festspiele, Teatro Liceu у Барселоні, Teatro Real у Мадриді.