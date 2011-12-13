«Кивїгаз» опікуватиметься дітьми з обмеженими можливостями

Київ. 13 грудня. УНІАН. ПАТ «Кивїгаз» взяв під опіку спеціалізовану школу-дитсадок «Мрія» і допомагатиме дітям з обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Компанія придбала і вже встановила поручні, що дозволяють учням з порушеннями опорно-рухового апарату та ДЦП комфортно пересуватися територією навчального закладу. У рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів «Київгаз» закупив шкільну канцелярію та обладнання для розвитку.

«Участь у соціальних проектах – це один з нових напрямків компанії. Вкладаючи в соціальні ініціативи душу і кошти, ми піклуємося не тільки про своїх клієнтів, але й вирішуємо важливі суспільні питання, одне з яких – повноцінна освіта для дітей з обмеженими можливостями», – наголосив голова правління «Київгаз» Сергій ГОРОВИЙ.